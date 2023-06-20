Ворог переключився на інший напрямок і зазнає шалених втрат, – Маляр про ситуацію на фронті

Протягом останніх днів наші захисники досягають значних успіхів на Півдні країни. І якщо цей напрямок є основним для ЗСУ, то ворог таким напрямком визначає Схід, де проводить масштабні наступальні операції.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Попри те, що на Півдні ворог перебуває в обороні, він не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє 24 Канал.

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На який напрямок переключилися окупанти

Наступ росіян можна назвати навіть масштабним, судячи по тому, що відбувається на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ворог туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону,

– розповіла заступниця Резнікова.

Маляр додала, що поки що росіянам не вдається це зробити. Ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку, за словами спікерки, можна порівняти із днями, де були запеклі бої у Бахмуті. Це видно за кількістю боєприпасів та втрат ворога, які він там несе.

"Потрібно розуміти, що гарячі бої тривають, як і тривали, просто ворог переключився зараз на інший напрямок. Але Бахмутський напрямок ворог не залишає як свою ціль і продовжить наступати і там", – зауважила Маляр.

Вона також наголосила, що росіяни здійснюють наступ на Мар'їнському і Авдіївському напрямках. Там наші Сили оборони перебувають в обороні, проте ворогу не вдається окупувати жодного метра.

Актуальна ситуація на фронті

У вечірньому зведенні Генштабу підтвердили, що основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом доби там відбулись 35 бойових зіткнень.

Успіхи наших захисників

артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області.ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна – Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області.ворог завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки. Водночас загарбники з артилерії обстріляли Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку та Побєду Донецької області.ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

За добу українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили 3 розвідувальних БпЛА ворога.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: