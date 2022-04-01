Ворог не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угрупування в зоні ООС, – ОП

Російські окупанти начебто відводять війська у Київській та Чернігівських областях. Та водночас окупанти намагаються перекинути війська на схід та оточити українське угруповання у зоні Операції об'єднаних сил.

Ворог гатить з артилерії та авіації

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ворог не може розпочати наступальну операцію по оточенню українського угруповання у зоні ООС. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За словами Арестовича, наразі це – головна новина. Радник глави ОП розповів, що російські окупанти в зоні ООС завдають ракетних, артилерійських та авіаційних ударів.

Як сказав Олексій Арестович, такі дії російських військових можуть свідчити, що вони не на 100% готові діяти на землі.

Головна новина на сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію по оточенню нашого угрупування в зоні ООС. Поки він тільки завдає ракетних, артилерійських та авіаційних ударів. Це може свідчити про неповну готовність діяти на землі,

– сказав Арестович.

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