Ворог не пройде: Волинь готується "зустрічати" агресора – потужне відео поліції
Джерело:Нацполіція
Ворог вже кілька днів поспіль не забирається з наших земель. Однак йому готовий давати відсіч кожен громадянин у кожному куточку України.
На сторінці Головного управління нацполіції у Волинській області навіть опублікували потужне відео, як область готується "зустрічати" агресора. Спойлер – без короваю та квітів.
До слова Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога
На відео видно, як повсюди стоять блокпости на в'їзді у місто та область та ретельно перевіряють транспорт, що в'їжджає. А самі мешканці зносять шини.
Зберігаємо спокій і гуртуємось! Не дамо ворогу жодного шансу! Працюємо та захищаємо далі! Разом ми сила!,
– написали правоохоронці.
Тож можемо бути упевнені, що ворог не пройде.
Волинь у повній готовності: дивіться відео
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