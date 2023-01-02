Ворог не сховається, – Буданов припустив, що удари по території Росії будуть все глибшими
Джерело:ABC news
Кирило Буданов припустив, що щоразу "загадкові вибухи" у Росії відбуватимуться все більше вглиб країни-агресорки. При цьому начальник ГУР не взяв на себе відповідальність за удари по російських авіабазах.
В інтерв'ю у Кирила Буданова запитали, чи завдала Україна ударів по російській авіабазі. Натомість він відповів, що відповідь на це питання можна буде дізнатися аж після закінчення війни.
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Атак по Росії може стати більше
Буданов сказав, що радий бачити атаки по Росії й вважає, що з часом їх стане більше. Натомість він не може сказати, чи справді їх організовує Україна.
Зараз я не можу відповісти на це питання. Тільки після закінчення війни,
– сказав начальник ГУР.
При цьому він додав, що удари по країні-агресорці з часом будуть "все глибшими і глибшими".
Також він нагадав, що Криму – це територія України, окупована Росією. Тож там Україна може використовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.
Буданов прогнозує перемогу у 2023 році
- Раніше Кирило Буданов заявив, що вважає, що у 2023 році в Україні закінчиться війна. За словами начальника розвідки, хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.
- Він уточнив, що у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат. При цьому Буданов підкреслив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але на цьому всі процеси не завершаться. Але про які процеси мовиться він не уточнив.
- До цього Буданов сказав, що з часом Україна отримає паритетність в озброєнні. Натомість в Росії до березня виникнуть проблеми навіть з артилерійськими боєприпасами.
- Приблизно в той же період Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід повинен бути готовим до тривалої війни. Він наголосив, що Україна має не тільки переконати Росію в необхідності перемовин, але й на полі бою вибороти собі позицію, за якою країна-агресор визнаватиме нашу державу незалежною та суверенною.