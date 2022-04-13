Ворог нещадно обстрілює Херсонщину та Запоріжжя

Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру у Харківській та Запорізькій областях. Ворог активно веде повітряну розвідку в цих регіонах.

Так, ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів.

Важливо Росіяни наступають в районі "Азовсталі" та порту Маріуполя

Росія вводить "рівень терористичної загрози" в областях

Загарбники ввели в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози".

Припускають, що це зробили, ймовірно, для переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

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