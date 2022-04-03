Ворог незабаром кине всі свої сили на захоплення Луганщини, – Гайдай

Російські війська готуються до наступу на Схід України. Удару окупантів очікують зокрема на Луганщині.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, останніми днями росіяни гатять по всіх населених пунктах області. Уже незабаром окупанти можуть розпочати масовий наступ на Сході України.

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Загарбники готуються до прориву на Луганщині

Наразі ж вони обстрілюють Луганщину, передусім – Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Попасну. Уже місяць ворогу не вдається захопити ці міста.

Ми спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. І ми чітко розуміємо, що найближчим часом ворог спробує кинути всі сили для того, щоб здолати опір наших захисників і вийти на географічні кордони Луганської області. Зараз проходить накопичення техніки та особового складу росіян,

– пояснив Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Зосередивши достатньо, на їхню думку, ресурсів, російські війська спробують здійснити прорив у напрямку Сєвєродонецька. Та спершу окупантам доведеться "пройти" Рубіжне та Попасну.

Зараз постійно тривають спроби захопити Рубіжне. І враховуючи те, що наші хлопці міцно тримають оборону, росіяни обстрілюють всю область. Нема такого населеного пункта, який би не зазнавав ударів,

– підсумував голова Луганської ОВА.

Тим часом триває евакуація жителів Луганської області. Під звуки обстрілів 3 квітня з регіону вдалося вивезти майже 1500 людей.

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