У Чугуєві показали обстріляну окупантами багатоповерхівку: постраждала людина

Під прицілом окупантів знов опинився Чугуїв, що на Харківщині. Ворог продовжує обстрілювати житлові будинки цивільного населення.

Вранці 28 липня загарбники здійснили масований обстріл по Чугуєву, в результаті чого сталося 3 пожежі у приватному секторі та багатоповерховому житловому будинку.

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У ДСНС повідомили, що горіли:

житловий будинок та гараж на площі приблизно 80 квадратних метрів,

літня кузня та господарча споруда іншого маєтку на площі 120 квадратних метрів,

квартира у житловій 9-поверхівці.

Крім того, в результаті обстрілу були частково пошкоджені балкони з 1-го по 5-й поверхи житлового 9-поверхового будинку.

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними одна особа постраждала.

Загалом до ліквідації цих пожеж залучили 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу ДСНС. Остання пожежа була ліквідовано о 09:00.

Обстріляна окупантами багатоповерхівка у Чугуєві / Фото ДСНС

Попередній масштабний обстріл Чугуєва

російські окупанти у ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Чугуєву. Під удар росіян потрапили школа та Будинок культури. Спершу повідомлялося, що під завалами опинилося щонайменше троє людей. Також було відомо, що 46-річна жінка зазнала поранень.

По Чугуєву російські окупанти випустили 10 снарядів із зенітно-ракетних комплексів С-300. Вони призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами, однак окупанти вирішили застосувати проти мирного населення.

Станом на ранок 27 липня було відомо, що внаслідок обстрілу Чугуєва окупантами загинули 2 людини. Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ще одну жертву – літню жінку.

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