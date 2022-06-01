Ворог обстрілює позиції ЗСУ на Сході та Півдні: ситуація на основних напрямках

Героїчна оборона України триває. Ворог не припиняє обстрілів і наступальних дій, але наші захисники та захисниці тримають оборону та продовжують ліквідацію загарбників.

Україна 98 днів героїчно протистоїть російським окупантам. Ворог кидає на втілення своїх намірів шалені сили, але зазнає невдач та втрат.

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Ситуація на фронті: зведення Генштабу

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках майже без змін. Білоруси зосередили свої сили на розвідці, обладнанні позицій та проведенні заходів з бойової підготовки. Загроза ракетних обстрілів та авіаційних ударів з території Білорусі досі зберігається.

На Півночі активних наступальних дій ворог не проводив, також не виявлено створення нових ударних угруповань. Разом з тим, рашисти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Зокрема, артилерійський удар було завдано з території Курської області.

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються втримати зайняті раніше рубежі та не допустити просування ЗСУ. Для того, щоб знизити наступальну динаміку наших воїнів, ворог обстрілює позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районі Руських Тишків, Золочева та Дергачів.

Також Росія обстрілює позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку. Рашисти намагалися йти в наступ біля Довгенького та Дібрівного, але знову зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому напрямку – "гаряче", окупанти з авіації обстріляли Авдіївку, Нью-Йорк, Новоселівку, Щербаків, Роту, Покровське та Новоселівку. Також ворог контролює східну частину Сєвєродонецька, у місті тривають бої. Штурм Комишувахи жодних гарних новин окупантам не приніс.

На Запорізькому, Курахівському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних бойових дій не було. На Південнобузькому напрямку ворог й далі намагається укріпити свої позиції та проводити повітряну розвідку.

В районах Снігурівки, Високопілля та Золотої Балки рашисти збільшили інтенсивність обстрілів позицій наших захисників та захисниць.

Окуповані території

Росіяни усіляко обмежують права громадян, проводять "фільтраційні" заходи та поглиблюють гуманітарну кризу. Окупанти грабують мирних людей, також зафіксовані спроби ремонту ворожої техніки на українських підприємствах.

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На окупованих територіях росіяни відключили український зв'язок та інтернет. Відновити їх наразі неможливо.

На Херсонщині росіяни одягаються у форму ЗСУ та проводять розправу над тими, хто викриває їхні позиції.

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