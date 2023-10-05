У Херсоні – серія вибухів: росіяни обстрілювали прибережні райони з лівого берега

Російські військові продовжують тероризувати Україну. Зранку 5 жовтня стало відомо, що окупанти обстрілюють прибережні райони Херсона.

Херсонщина продовжує потерпати від російських загарбників. Оскільки частина області все ще під окупацією, то з її територій ворог регулярно веде обстріли по підконтрольній. Власне, це і сталося зранку 5 жовтня.

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Окупанти б'ють по Херсону

Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Він зазначив, що у прибережних районах Херсона пролунала серія вибухів.

Армія Росії веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!

– закликав він.

Зазначимо, що Росія щодня атакує Херсон. І б'є по місту з абсолютно різних видів озброєння. Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, чим ворог атакує обласний центр.

Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї – систем залпового вогню "Град", артилерії, САУ, танків, гранатометів,

– зазначив Хлань.

Він додав, що мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів. А все тому, що він розташований фактично на узбережжі Дніпра. Тож, ворогові легко вдається до нього дістати.

Крім того, росіяни почали скидати з безпілотників вибухівку. Також наростили кількість керованих авіабомб, які скидають з авіації.

Звернімо увагу, що в ніч проти 5 жовтня росіяни здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. По Україні ворог запустив майже три десятки "Шахедів".

Скільки дронів вдалося збити

Попередньою інформацією поділилася речниця ОК "Південь", а невдовзі її підтверди у Генштабі. За словами Наталії Гуменюк, у цю ніч була напружена бойова робота.

Дійсно, ніч була знову ж таки тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах. І є вже попередні результати – 24 "Шахеди" були знищені в нашій зоні відповідальності,

– зазначила вона.

Актуалізували дані у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що ворог запустив 29 "Шахедів" по Україні цієї ночі. Протиповітряна оборона знищила 24 баражуючі боєприпаси.