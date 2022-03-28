Ворог перегруповує війська і готується до наступальних дій, – Міноборони

Російські окупанти готуються до відновлення наступальних дій на території України. Для цього ворог перегруповує свої війська.

Ворог хоче вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей

Про це під час брифінгу в Медіа Центр Україна заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал. За його словами, противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

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Також окупанти здійснюють підготовку до наступальних дій. Російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій. Відзначається перегрупування з метою нарощування наступальних спроможностей для виконання завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей,

– сказав Мотузяник.

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