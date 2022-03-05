Ворог порушує домовленості: блокує відкриття "зелених коридорів", гуманітарні вантажі

У РНБО повідомили, що окупанти порушують досягнуті домовленості, зокрема блокують евакуацію мирних жителів та передачу гумпанітарної допомоги.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що натомість ворог створює свою фальшиву картинку радісної зустрічі їх військ місцевими.

Увага Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією

Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття "зелених коридорів", не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку "радісної зустрічі" окупантів місцевими жителями,

– повідомив Данілов.

Втім, як зауважив Данілов, дешеві трюки російських пропагандонів провалились.

Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою "звільнення", влаштованому московськими покидьками.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!