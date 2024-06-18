Ворог посилює атаки, щоб вийти на кордони Луганщини , – Третя штурмова бригада

Російські війська активізували атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. На штурми позицій українських воїнів противник кидає цілі взводи та роти особового складу.

Росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, КАБи й хімічну зброю.

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Росіяни хочуть вийти на кордони Луганщини

За словами військових, смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Проти підрозділів Третьої штурмової бригади воюють 3 і 144 дивізії 20-ї армії Росії.

Найближче завдання окупантів – вийти до населених пунктів Чернещина – Першотравневе, з подальшим захопленням населеного пункту Борова,

– написали в Третій штурмовій.

Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 — "трьохсоті". Однак ці втрати ворог компенсує поповненням живої сили у кількості 250 – 400 солдат щотижня.

Однак попри переважаючу кількість військ противника та відсутність резервів, Третя штурмова бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі.