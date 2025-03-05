Ворог поцілив ракетою в готель: моторошні фото з Кривого Рогу

Ввечері 5 березня російська ракета поцілила в п'ятиповерховий готель у Кривому Розі. ДСНС показали моторошні фото з місця події.

14 людей врятовано, але під завалами ще можуть бути люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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ДСНС показали фото з Кривого Рогу

Внаслідок удару загинула 1 особа – 53 річний чоловік. Також відомо, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили до лікарні. 43-річний чоловік та 49-річна жінка перебувають у важкому стані, а одна жінка – в стані середньої тяжкості. Рятувальникам вдалося врятувати 14 людей.

Вибух у місті пролунав о 22:01. Ракета прилетіла по 5-поверховій будівлі готулю ще під час сигналу повітряної тривоги. Внаслідок удару зруйновано сходову клітину, під завалами ще можуть перебувати люди.

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