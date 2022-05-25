Ворог працює над своїми помилками, – Андрусів закликав не прив'язуватися до дат

Росіяни реагують на свої помилки у війні проти України. Тому встановлювати так звані дедлайни не варто, ситуація постійно змінюється.

Про це 24 каналу розповів член наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів. За його словами, наразі варто переходити у формат довготривалої боротьби.

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Росіяни вже ні до чого не прив'язуються, – Андрусів

"Я б сказав, що вже не треба готуватися до якихось дат, тому що у росіян більше немає їх. Вони більше ні до чого не прив'язуються", – сказав Віктор Андрусів.

Кілька разів окупанти встановлювали собі якісь дати та цілі – вони їх не досягнули й тому вирішили взагалі їх не встановлювати. Андрусів припустив, що росіяни планують вийти на рубежі Луганської і Донецької областей, а потім запропонувати переговори.

Саме таку модель Росія, ймовірно, пропагує на Заході. Мовляв, "виходимо на межі Луганщини та Донеччини і далі ми готові сідати за стіл переговорів".

У нас теж були якісь прогнози та очікування. Поясню, чому вони не збуваються – Захід постійно запізнюється з допомогою, її надають, але коли вона приходить – ситуація вже знову змінюється,

– сказав член наглядової ради Українського інституту майбутнього.

Триває процес заміщення

Віктор Андрусів додав, що Захід надає нам допомогу, але поки робить це, ми фактично вистрілюємо свої запаси. Так у нас зникають боєприпаси для тієї техніки, яка вже є.

"Виходить, що ми не підсилюємо себе західною технікою, а просто заміщуємо те, що в нас вже було. Такі тенденції є негативними і вони дуже серйозно відсувають можливість наших контрударів", – пояснив він.

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Андрусів зазначив, що ми змушені через вичерпання радянських запасів переходити на західне озброєння.

Фактично у нас триває процес заміщення – наприклад, старих гаубиць, бронетехніки – на західні зразки. Для цього треба буде чимало часу, що вплине на початок контрнаступальних дій.

"Очікуємо приблизно так, що за 3 місяці ми вже достатньо замістимо наше озброєння і станом на серпень – початок осені, можливо, будемо готові значно краще. Але я навіть таких дат я не ставив би, тому що ворог постійно працює над своїми помилками, теж реагує на всі свої проблеми", – сказав Віктор Андрусів.

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