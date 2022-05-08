Ворог продовжує штурмувати "Азовсталь" з артилерії і танків, – Генштаб

Російські окупанти не припиняють спроби штурмувати завод "Азовсталь" в Маріуполі. Українські захисники відважно тримаються.

Російські загарбники залучають артилерію і танки, щоб прорвати оборону захисників Маріуполя.

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Ворог штурмує "Азовсталь"

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти досі намагаються прорвати оборону українських захисників Маріуполя.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії, – йдеться у повідомленні від Генштабу ЗСУ.

Крім того, окупанти продовжують постачати військову техніку, зброю, боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, щоб забезпечити своє угруповання на Маріупольському напрямку.

Штурм "Азовсталі": що відбувається

З початку травня російську окупанти активно штурмують територію "Азовсталі", де перебувають як українські захисники, так і цивільні люди. Живуть вони окремими спільноти у підземеллях заводу.

4 травня російські окупанти прорвалися на територію "Азовсталі". Там тривають складні й запеклі бої. На якийсь час зв’язок з українськими захисниками зник. Однак ввечері того ж дня командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав звернення, де підтвердив інформацію про тяжкі бої.

Паралельно тривала евакуація цивільного населення з "Азовсталі". За підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося евакуювати усіх жінок, дітей та літніх людей з території заводу.

Евакуація проходила дуже складно. Російські окупанти порушували режим припинення вогню. До прикладу, 6 травня вони обстріляли автомобіль, який мав забрати цивільних з "Азовсталі". Троє українських захисників загинули , ще шестеро – отримали поранення.

з "Азовсталі". Троє українських захисників , ще шестеро – отримали поранення. На території заводу досі перебуває частина цивільних, а також військові. Серед них – близько 500 поранених українських бійців , які залишилися практично без медикаментів.

, які залишилися практично без медикаментів. Українська влада просила ООН евакуювати з "Азовсталі" захисників Маріуполя. Однак там заявили, що поки не можуть взяти на себе таку відповідальність.

взяти на себе таку відповідальність. 6 травня активісти зробили петицію на сайті Change.org, де вимагають розпочати негайну евакуацію усіх людей, які перебувають на території "Азовсталі". Станом на 8 травня вона набрала 486 тисяч підписів.

на сайті Change.org, де усіх людей, які перебувають на території "Азовсталі". Станом на 8 травня вона набрала 486 тисяч підписів. Ворог досі намагається штурмувати "Азовсталь". Тривають важкі бої. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, який разом з побратимами досі захищається в бункерах заводу, сподівається на порятунок. За його словами, все перетворилося на "пекельне реаліті-шоу", за яким спостерігає весь світ. Але це не сюжет з кіно, а реальне життя. Людей потрібно рятувати!

На що я сподіваюсь? На диво!!! На те, що вищі сили (в широкому розумінні цього слова) знайдуть рішення для нашого порятунку! І це пекельне реаліті-шоу закінчиться… Вищі сили, ми чекаємо на результат ваших дій... Час спливає, а час – це наші життя!

– наголосив військовий.

Захисник Маріуполя "Волина" сподівається на порятунок / Фото фейсбук Сергій Волинського

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