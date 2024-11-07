Ворог просунувся на 5 ділянках фронту: огляд бойових дій та оновлені карти ISW

Інститут вивчення війни 7 листопада оприлюднив новий огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії. Окрім аналітики, звіт містить оновлені карти боїв на різних ділянках фронту.

Що зміг зауважити ISW та на що звернув увагу, передає 24 Канал. Мовиться про атаки армії Росії та деякі операції ЗСУ за 6 листопада 2024 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 7 листопада

6 листопада тривали обмежені бої на території Курської області Росії, але ні українські, ні російські сили не підтвердили просування.

області Росії, але ні українські, ні російські сили не підтвердили просування. Російські війська 5 і 6 листопада продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися.

поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися. Але росіяни просунулися на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Геолокаційні кадри показують просування на захід від Колісниківки та до Першотравневого. Російські джерела заявляли й про інші просування, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

та на захід від Сватового. Геолокаційні кадри показують просування на захід від Колісниківки та до Першотравневого. Російські джерела заявляли й про інші просування, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Росіяни 6 листопада продовжили наступ на Часів Яр, біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки, але не просунулися. Там фіксували, ймовірно, підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 6 листопада / Зображення ISW

6 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтвердженого просування не було. Однак росіяни просунулися на Покровському напрямку, зокрема на південний схід.

напрямку, зокрема на південний схід. Російські війська просунулися в напрямку Курахового . На геолокаційних кадрах видно, як росіяни підіймають свій прапор у північно-західній Степанівці, що вказує на те, що вони нещодавно захопили цей населений пункт.

. На геолокаційних кадрах видно, як росіяни підіймають свій прапор у північно-західній Степанівці, що вказує на те, що вони нещодавно захопили цей населений пункт. Росіяни просунулися в районі Вугледара . Геолокаційні кадри показують, як російські сили проводять два окремі посилені механізовані штурми біля Антонівки та Богоявленки. Також російські війська просувалися на південний захід від Трудового.

. Геолокаційні кадри показують, як російські сили проводять два окремі посилені механізовані штурми біля Антонівки та Богоявленки. Також російські війська просувалися на південний захід від Трудового. На Півдні російські війська 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Так само – поблизу островів дельти річки Дніпро.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська за 6 листопада просунулися на Куп'янському, Сватовому, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках.