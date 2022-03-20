Ворог розпочав заміну військових підрозділів на підрозділи "Росгвардії" та поліції в Херсоні

У тимчасово захопленому Херсоні вороги почали заміняти військові підрозділи. Замість них туди прибувають загони "Росгвардії" та поліції.

Ймовірно, новоприбулі службовці будуть боротися зі спротивом українців окупації їхнього міста. Адже утисками цивільних вони ефективно займаються навіть у своїй країні.

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Хочуть зробити все, як у себе

Дані про заміну підрозділів здобула українська розвідка. Їх оприлюднили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ 20 березня.

Такі дії Кремля можуть свідчити про те, що там не очікують, що загарбників будуть вибивати з міста наші захисники. Проте у Херсоні жителі впевнено відстоюють свої проукраїнські позиції, тому Росія вирішила піти за звичною для неї формулою – репресії в поєднанні з сотнями силовиків.

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