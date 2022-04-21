Ворог суне на Попасну щодня, щогодини, – голова військової адміністрації

Окупанти активно наступають на Донбасі. Останніми днями ворог намагаються захопити території на Луганщині та Донеччині. Зокрема, противники постійно сунуть на Попасну, навіть захисники потребують допомоги.

Про це розповів голова військової адміністрації Попасної Микола Ханатов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у Попасній зараз дуже важка ситуація.

Ворог суне на місто постійно – щодня, щогодини. Але наші захисники відбивають всі атаки. Їм дуже важко і потрібна підтримка озброєнням та живою силою,

– наголосив Ханатов.

Зокрема, військові просять якісний квадрокоптер, щоб вони могли бачити, що відбувається у ворога і могли їх всюди знайти.

Він каже, що це маленьке місто, де 20 тисяч людей, але вже 2 місяці ворог, який називає себе "другою армією світу", не може пройти Попасну.

"Якщо ми хочемо, щоб Попасна залишилася українською, то потрібно допомогти і живою силою, і озброєнням. Захисникам зараз занадто важко", – розповів він.

Також, як наголосив голова військової адміністрації, є й добра новина – Попасну захищають і її місцеві жителі, які знають кожну вулицю, кожен будинок, кожне укриття, тому захисникам з інших регіонів легше орієнтуватися.

На місто сунуть щогодини, – військовий очільник Попасної на Луганщині



До слова, раніше Микола Ханатов заявив, що загарбники вже частково захопили Попасну. Вони є не лише в приватному секторі, а й в багатоповерхівках. Зокрема, захопили будівлю поліції.

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