Ворог цинічно атакував "Шахедами": скільки збили ЗСУ
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія атакувала Україну "Шахедами" з Курської області. Вороги били по Сумщині.
У Сумській ОВА заявили, що ворог вдарив по енергетиці регіону. Через це подекуди зникло світло, критичні об'єкти перевели на резервне живлення.
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Що відомо про роботу ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 6 травня 2024 року росіяни вдарили з північного напрямку 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.
В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області,
– заявили військові.
Перед опівніччю 5 травня Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників типу Shahed через Сумщину в південно-західному напрямку. Вже орієнтовно о 00:48 "Шахеди" летіли в напрямку Сум.
Вибухи в регіоні лунали декілька разів. Зокрема, орієнтовно о 00:08 у Сумах, згодом – о 00:39, 1:39 та навіть о 6:48 6 травня.
Які наслідки атаки "Шахедами" по Сумщині
- Внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе типу "Шахед" у Сумах подекуди зникло світло. Зокрема, без електрики залишились район Лебединого, Білопілля та Охтирки. Також подекуди в людей зникла вода.
- По Сумській області вороги завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах. Через атаку на місцях працювали всі необхідні служби, тривали відновлювальні роботи.
- Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що через атаку ворожими дронами об'єкти критичної інфраструктури в Сумах переводять на резервне живлення, водопостачання та лікарні також повністю забезпечать резервним живленням. В обласному центрі розгорнули "пункти незламності".
- До речі, повітряна тривога на Сумщині лунала ледь не всю ніч. Спочатку про небезпеку попереджали з 23:26 5 травня по 01:52 6 травня, згодом – з 02:25 по 02:53 6 травня.
- Варто зазначити, що через ворожі атаки проблеми зі світлом є на Харківщині та Дніпропетровщині. За даними Міненерго, в Харківській області діють обмеження для споживачів, у Кривому Розі – для промисловості.