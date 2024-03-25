Ворог ударив по Одесі: пошкоджена цивільна інфраструктура, є постраждалі

Росія атакувала Одесу 25 березня. Глава ОВА розповів про наслідки атаки по місту.

Ворог активно б'є по цьому південному місту, атакуючи його і ракетами, і безпілотниками. О пів на шосту вечора в Одесі чули сильні вибухи.

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Які наслідки атаки в Одесі 25 березня

Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя, поранення не важкі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють,

– написав Олег Кіпер.

Також він повідомив, чи позначилася атака на енергопостачанні містян.

На 19:00 понад 300 тисяч одеситів не мають електроенергії. Утім, це не означає, що світло не повернуть.

"Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів. Зберігаємо спокій, заряджаємо павербанки та віримо у ЗСУ", – підсумував глава ОВА.

Сили оборони Півдня деталізували, куди цілився ворог. Також там уточнили кількість поранених унаслідок удару – вона зросла.

Ворог продовжує ракетні атаки. Застосовує різні види зброї. Знов ударив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скління. Попередньо відомо про 4 поранених,

– мовиться в повідомленні.

Росіяни запускають швидкісні цілі

Ранком ворог атакував Київ. Усе відбулося дуже швидко, адже били "Цирконами" з Криму. Тривога пролунала вже разом із вибухами.

Моніторингові канали попередили, що варто реагувати на пуски балістики з Криму. Під вечір окупанти запустили ракети по Полтавщині та Одесі.