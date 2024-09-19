Ворог ударив по пансіонату в Сумах: там жила 221 людина поважного віку

Росіяни атакували геріатричний пансіонат у Сумах. Туди поцілили снарядом, є поранені. На жаль, стає відомо і про загиблих, хоч на момент удару не було інформації про це.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив Суспільному, що в пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Зараз триває евакуація.

В якому стані люди після удару по пансіонату в Сумах

Є поранені, частина з них у тяжкому стані. Їх ушпиталили. Загиблих немає,

– навів дані на 17:15 Артюх.

Людей вивели на вулицю / Фото Суспільне

Працівники закладу розповіли Суспільному, що на п'ятому поверсі були 24 підопічні. Основний удар припав на верхні поверхи.

Який вигляд має геріатричний пансіонат після удару окупантів / Фото Суспільне

У Сумах є загиблі

Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено. Наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби,

– навели дані в ОВА о 18:02.

Важливо! Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).

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