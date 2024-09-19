Ворог ударив по пансіонату в Сумах: там жила 221 людина поважного віку
Джерело:Суспільне
Росіяни атакували геріатричний пансіонат у Сумах. Туди поцілили снарядом, є поранені. На жаль, стає відомо і про загиблих, хоч на момент удару не було інформації про це.
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив Суспільному, що в пансіонаті проживала 221 людина похилого віку. Зараз триває евакуація.
В якому стані люди після удару по пансіонату в Сумах
Є поранені, частина з них у тяжкому стані. Їх ушпиталили. Загиблих немає,
– навів дані на 17:15 Артюх.
Людей вивели на вулицю / Фото Суспільне
Працівники закладу розповіли Суспільному, що на п'ятому поверсі були 24 підопічні. Основний удар припав на верхні поверхи.
Який вигляд має геріатричний пансіонат після удару окупантів / Фото Суспільне
У Сумах є загиблі
Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено. Наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби,
– навели дані в ОВА о 18:02.
Важливо! Рідні та близькі пацієнтів пансіонату можуть дізнатися про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).
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