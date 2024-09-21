Ворог ударив по житловому сектору Кривого Рога: є жертви та люди можуть бути під завалами

Вночі 21 вересня окупанти обстріляли Кривий Ріг. Влучання сталося в один із житлових секторів міста. На жаль, є загиблі та поранені.

Серед поранених діти. Крім того, люди можуть бути під завалами.

Смертельний удар по Кривому Рогу

Спершу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про 2 жертв. Проте згодом заявив, що кількіть загиблих зросла до 3 – літня жінка померла у швидкій.

Зараз на місці удару працюють рятувальні, комунальні та медичні служби. Крім того, влада розгорнула міський штаб допомоги за адресою Миколаївське шосе, 18. Це СШ номер 123.