Ворог вдарив дронами по Одещині: є постраждалий
Російські військові пізно ввечері 9 лютого атакували "Шахедами" з різних напрямків. Під удар потрапила також Одеська область. Відомо про постраждалого в регіоні.
Детальніше про ситуацію розповів глава ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що внаслідок атаки дронами-камікадзе одна людина зазнала поранень.
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Медики надають допомогу
За його словами, осколкового поранення передпліччя зазнав 44-річний чоловік. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні.
Звернімо увагу, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 21:30. Станом на 23:33 загроза зберігається. В області досі не було відбою. Відтак, закликаємо не покидати укриттів.
О 21:42 місцеві ЗМІ почали писати про те, що в Одесі гучно. Кажуть, що це працювала ППО по російських дронах-камікадзе, які ворог запустив по регіону.
Росіяни також атакували Миколаївську область цього вечора. Глава ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в регіоні.
Попередньо без руйнуваннь. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко,
– написав він о 22:23.