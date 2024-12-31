Ворог завдав ракетного удару по Києву: уламки впали на приватну будівлю

Вранці 31 грудня Росія вдарила по столиці. Відповідно до інформації, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.

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Росія атакувала Київ

Росія вранці 31 грудня вкотре атакувала столицю України.

Відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі,

– повідомили в КМВА.

Там вказали, що пожежа та руйнування відсутні. Також в КМВА зазначили, що інформації щодо потерпілих не надходило.

Станом на 08:18 повітряна тривога триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Наадаємо, кореспондентка 24 Каналу повідомила, що вибухи у Києві пролунали близько 08:02. Атаку на столицю прокоментував також начальник КМВА Сергій Попко. Він вказував, що в столиці працюють сили ППО.