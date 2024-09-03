Ворог вдарив по навчальному закладу Полтави: є загиблі

Росія завдала терористичного удару по навчальному закладу у Полтаві. Часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

За наявною інформацією від Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

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Наслідки обстрілу Полтави

Внаслідок атаки частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, багато людей опинились під завалами. Рятувальні служби працюватимуть доти, доки не будуть переконані, що з-під завалів деблокували усіх.

О 14:18 президент повідомив, що щонайменше 41 людина загинула, понад 180 людей поранені. Розбір завалів триває, тож кількість жертв може зрости.

Станом на зараз відомо, що завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблокували з-під завалів.

Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців,

– написали в Міноборони.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблих та жителям Полтави. Не пробачимо.

Президент Володимир Зеленський додав, що також ворог влучив по сусідній лікарні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліцейські проводять поквартирний обхід та перевіряють, чи немає там постраждалих. Правоохоронці вже зафіксували близько сотні заяв про пошкоджене майно.

Також на місці обстрілу розгорнули оперативний штаб для надання допомоги місцевим жителям.

Жителі міста здають кров для поранених

У Полтавській ОВА повідомили, що жителі Полтави наразі здають кров, щоб допомогти пораненим.

Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня,

– повідомили в ОВА.

Володимир Зеленський оголосив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Нагадаємо, що Росія атакувала Полтаву зранку 3 вересня. Повітряні сили попередили про ракету на місто, однак між тривогою та вибухами минуло кілька хвилин. Місцеві респонденти повідомляли, що в місті двічі чули вибухи.