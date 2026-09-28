Ворог вдарив по підприємству харчової промисловості на Житомирщині

Росія у понеділок, 28 вересня запустила по Україні ударні безпілотники. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі на Житомирщині.

Йдеться про об'єкт харчової промисловості. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про російську атаку?

У ОВА розповіли, що вночі 28 вересня Росія дронами атакувала підприємство харчової промисловості у Житомирській області. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС локалізували та ліквідували вогонь. На щастя, інформації про постраждалих внаслідок обстрілу – немає.

Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Житомирщини

Тієї ж ночі військові країни-агресорки завдали удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. У місті відомо про поранених, серед них – 8 дітей.

Також Росія атакувала Київ вранці 28 вересня. У Шевченківському районі ворог влучив у офісний центр.