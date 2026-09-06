Ворог ударив по складах логістичної компанії у Дніпрі: є постраждалі

Російський терор українських міст триває. Під ударом окупантів 6 вересня опинився Дніпро. Там спалахнула пожежа на складах логістичної компанії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних дронів та баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у регіоні.

О 16:01 з'явилося повідомлення про удар по складах логістичної компанії. За словами Ганжі, двоє людей зазнали поранень через атаку на Дніпро. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Де ще останнім часом фіксували наслідки російських атак?

5 вересня на Хмельниччині пролунала серія вибухів. Згодом голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце оперативно прибули відповідні служби. Також через атаку постраждав триповерховий житловий будинок. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, одного з яких госпіталізували. Близько 18:00 стало відомо вже про сімох постраждалих, серед них була неповнолітня.

У ніч проти 6 вересня російські війська також атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Через наслідки удару автомобільний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу. Втім, пізніше його роботу вдалося відновити. Нагадаємо, вдень 5 вересня під час повітряної тривоги вибухи також пролунали в Києві.