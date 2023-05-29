Ворог вдарив по військовому об'єкту Хмельниччини: виведено з ладу 5 літальних апаратів

Російські загарбники посеред ночі 29 травня атакували Хмельницьку область. Окупанти вдарили по об'єктах регіону.

За даними Хмельницької обласної адміністрації, мовиться й про військовий об'єкт. Станом на ранок 29 травня рятувальники намагались локалізувати пожежі.

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Мовиться про пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Ворог вивів з ладу літальні апарати

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги,

– розповіли в ОВА.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації пояснили, що дані щодо постраждалих уточнюються.

Масована атака росіян по Україні: коротко