На Запоріжжі ворог вдарив у помешкання щонайменше трьох родин: є загиблі
Джерело:Кирило Тимошенко
У ніч на 17 листопада ворог обстрілював Запорізьку область. Росіяни влучили у житлові будинки мирних людей у Вільнянську.
Станом на зараз відомо про загиблих, рятувальники продовжують пошукові роботи. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
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Мешканці будинків застрягли під завалами, є жертви
У місті Вільнянськ, що у Запорізькій області, ворог уночі цинічно обстріляв цивільне населення. Кирило Тимошенко розповів про деталі прямого влучання у житлові будинки.
За його словами, в одному з них жили 3 родини. Загалом приблизно 10 осіб.
Наразі рятувальники працюють над тим, щоб дістати людей з-під завалів. Пошукові роботи тривають. Вже відомо про 4 загиблих.
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Найбільша масована ракетна атака відбулася 15 листопада: що варто знати
- Ворог здійснив найбільшу масовану атаку по Україні 15 листопада. Противники випустили 96 ракет різного типу. Цим вони перевершили навіть удари 10 жовтня.
- Українські захисники змогли збити аж 77 ракет окупантів. Однак 19 таки влучили по об'єктах.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що добре спрацювали системи NASAMS. Мовиться про 10 з 10 влучань у ціль.
- Загарбники пошкодили 15 об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, вони атакували ракетами житлові будинки Києва. Є загиблі.
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