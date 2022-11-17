На Запоріжжі ворог вдарив у помешкання щонайменше трьох родин: є загиблі

У ніч на 17 листопада ворог обстрілював Запорізьку область. Росіяни влучили у житлові будинки мирних людей у Вільнянську.

Станом на зараз відомо про загиблих, рятувальники продовжують пошукові роботи. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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Мешканці будинків застрягли під завалами, є жертви

У місті Вільнянськ, що у Запорізькій області, ворог уночі цинічно обстріляв цивільне населення. Кирило Тимошенко розповів про деталі прямого влучання у житлові будинки.

За його словами, в одному з них жили 3 родини. Загалом приблизно 10 осіб.

Наразі рятувальники працюють над тим, щоб дістати людей з-під завалів. Пошукові роботи тривають. Вже відомо про 4 загиблих.

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Найбільша масована ракетна атака відбулася 15 листопада: що варто знати

Ворог здійснив найбільшу масовану атаку по Україні 15 листопада. Противники випустили 96 ракет різного типу. Цим вони перевершили навіть удари 10 жовтня.

Українські захисники змогли збити аж 77 ракет окупантів. Однак 19 таки влучили по об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що добре спрацювали системи NASAMS. Мовиться про 10 з 10 влучань у ціль.

Загарбники пошкодили 15 об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, вони атакували ракетами житлові будинки Києва. Є загиблі.

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