Щодня нове місто: наслідки масованого удару БпЛА по Дніпру

Росіяни в ввечері 28 березня масово обстріляли Дніпро. Внаслідок атак ворожих безпілотників, на жаль, є загиблі та поранені.

Як зазначив у розмові з 24 Каналом журналіст з Дніпра Олександр Чиж, росіяни тривалий час не завдавали таких потужних ударів по Дніпру, як 27 та 28 березня. Останній раз ворог здійснив жорсткий ракетний обстріл міста на Різдво, 25 грудня 2024 року.

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Росіяни змінили тактику

Журналіст наголосив, що цього тижня окупанти двічі масовано били "Шахедами" по одному і тому самому району Дніпра, в якому немає жодного військового об'єкту або іншого, що міг би цікавити армію будь-якої країни. Це – житловий сектор.

Росіяни змінили тактику. Раніше вони масовано атакували Кропивницький, коли запускали "рої" ударних БпЛА. Тепер ворог обирає місто, на яке їх направляє у великій кількості. Якісь з них українське ППО збиває, а якісь просто не встигає знищити, тому що їх дуже багато, – пояснив він.

Росія вдруге здійснила обстріл одного з центральних районів міста – набережну Дніпра. Під час удару 27 березня було влучання БпЛА біля новозбудованого житлового комплексу. На щастя, за словами журналіста, тоді загиблих не було, проте у постраждалих людей фіксували гостру реакцію на стрес.

Важливо! За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, внаслідок російської атаки 28 березня є чотири загиблих, а 21 людина постраждала (станом на 11:30 29 березня). Наймолодшому з постраждалих 19 років, а найстаршому – 74.

"Атака 28 березня розпочалась близько години ночі. Я перебував від локації уражень трохи далі, але чув гучні вибухи", – зазначив Чиж.

Також окупанти завдали удару по готельно-ресторанному комплексу "Бартоломео", будівля якого була стилізована під стародавній вітрильник. Він також не мав жодної військової ваги. Водночас у російських ЗМІ поширився вкид, що нібито в цьому ресторані відбувалося "святкування за участю офіцерів НАТО, а також СБУ і ГРУ".

Росіяни завжди так говорять, наприклад, коли був удар по піцерії в Краматорську, де дійсно часто бували українські військові. Тоді загинула письменниця Вікторія Амеліна,

– підкреслив журналіст.

Так само, коли окупанти били по Дніпровському СБУ, то теж говорили, що там буцімто перебували "найманці". Хоча в цьому приміщенні, за його словами, там з 24 лютого 2022 року сиділо тільки два охоронці. Також в Кривому Розі вони вже знищили всі готелі.

"Бартоломео" – це елітний ресторанно-готельний комплекс, який всі знають в Дніпрі. На розмови про те, що там могли бути найманці, на думку журналіста, навіть не треба реагувати і намагатися знайти в цьому якусь логіку.

Вони просто хочуть знищити все. Сьогодні на Дніпро направили "роями" дрони, напередодні на Запоріжжя, потім на Харків,

– впевнений Олександр Чиж.

Він додав, що це відбувається, тому що росіянам так хочеться, і жодних підводних каменів в цьому не варто шукати.

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