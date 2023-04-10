Ворог відчутно запанікував, – Дмитрашківський про реакцію росіян на чутки про контрнаступ

Росіяни почали відчутно панікувати перед контрнаступом ЗСУ. Зокрема це видно по їхній поведінці на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Керівник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Збройних сил України Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону розповів, що окупанти переполошились на фоні новин про контрнаступ ЗСУ, пише 24 Канал.

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Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

На Донецькому та Запорізькому напрямку відчутно, що ворог панікує перед українським контрнаступом та намагається підготуватися.

Контрнаступ дійсно зробив такий дуже сильний переполох в рядах збройних сил Росії. Ворог відчутно запанікував і це відчутно не лише на Донецькому напрямку, але й на Запорізькому,

– сказав Дмитрашківський.

Зокрема про це свідчить 70-кілометровий окоп, який росіяни вирили у Запорізькій області. Крім цього, наразі вони активно мінують окуповані території в регіоні.

Маю надію, що вони й скористаються цими мінними полями для того, щоб скоріше повернутися додому,

– додав полковник.

Росіяни справді панікують