Ворог випустив по Києву понад 15 ракет, сили ППО збили усі, – КМВА

Окупанти продовжують тероризувати Київ. Протягом ранку ворог випустив по столиці понад 15 ракет. На щастя, їх усіх вдалося збити.

Про це повідомили у КМВА. Водночас там нагадали, що небезпека повітряних ударів не минула.

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Як сказав начальник КМВА Сергій Попко, ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет.

Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті! Але небезпека не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги,

– підкреслив він.

Вже після повідомлення про збиття всіх ворожих ракет, у Києві пролунав потужний вибух. Це підтвердив мер столиці Віталій Кличко, однак більше інформації про це наразі немає.

Додамо, що ворог після нічної масованої атаки дронами здійснив масовану атаку, але вже ракетами. Відомо про те, що на Київщині працює ППО та знищує ворожі цілі, якими росіяни намагаються бити як по критичній, так і цивільній інфраструктурі.

Нова атака Росії 26 січня: що про це відомо

Російські військові із самого ранку 26 січня здійснили масований ракетний удар по Україні. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, що ворог загалом може випустити понад 30 ракет.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підкреслив, що працює ППО. Відомо, що в кількох областях дійсно були вибухи. Зокрема, на Вінниччині. Тому він попрохав залишатися в укриттях доти, поки не буде повного відбою.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що перші збиття ворожих ракет зафіксували приблизно о 08:00 – 08:30.

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО. У Київській міській військовій адміністрації констатували, що розслаблятись та нехтувати повітряною небезпекою не можна за будь-яких обставин. Тим паче коли ворожі "Шахіди" напоготові.