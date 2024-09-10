Росія вивела в Чорне море ракетоносій, – Братчук назвав його завдання

Після того, як сили оборони України вигнали російський флот із узбережжя Криму, ворог не ризикує виводити ракетоносії в такій кількості, як раніше. Проте у Військово-Морських силах України повідомили, що станом на ранок 9 вересня ворог вивів один ракетоносій, який продовжує досі перебувати у водах.

Його мету для 24 Каналу пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Дивіться також Ефективність "Калібрів" викликає питання навіть у Росії: речник ВМС вказав на важливий нюанс

Мета ракетоносія

В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. За словами Братчука його завдання – охороняти Новоросійську військово-морську базу Росії.

Цікаво, що на захист бази збудували ще й бонові загородження, елементи яких через шторм уже почали з’являтися, зокрема і на Кримських пляжах.

До слова, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі на чергуванні ворожий корабель, що також є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Що ворог охороняє в Новоросійську