Росія вивела в Чорне море ракетоносій, – Братчук назвав його завдання
Після того, як сили оборони України вигнали російський флот із узбережжя Криму, ворог не ризикує виводити ракетоносії в такій кількості, як раніше. Проте у Військово-Морських силах України повідомили, що станом на ранок 9 вересня ворог вивів один ракетоносій, який продовжує досі перебувати у водах.
Його мету для 24 Каналу пояснив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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Мета ракетоносія
В Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. За словами Братчука його завдання – охороняти Новоросійську військово-морську базу Росії.
Цікаво, що на захист бази збудували ще й бонові загородження, елементи яких через шторм уже почали з’являтися, зокрема і на Кримських пляжах.
До слова, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі на чергуванні ворожий корабель, що також є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Що ворог охороняє в Новоросійську
- Українські спецслужби вже намагалися пробратися в Новоросійськ, де найважливішим є порт Чорного моря. Саме туди російське командування перевело частину флоту з Криму, аби уникнути постійних атак. Також він є найбільшим торговим портом Росії в Чорному морі.
- Вночі 5 вересня в Новоросійську лунали вибухи. Місцева влада заявляла про атаку морських дронів.