Росія вночі запустила понад 150 "Шахедів" на Україну: скільки ворожих цілей знищено

Росія вкотре атакувала Україну у ніч проти 9 лютого. Ворог випустив понад 150 засобів повітряного нападу.

В результаті бойової роботи вдалося знищити 70 повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

В ніч проти 9 лютого ворожі сили атакували 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях,

– ідеться в повідомленні.

В повітряних силах вказали, що 74 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Станом на 9 годину ранку ще 2 безпілотники перебувають в повітрі, бойова робота триває.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждало кілька регіонів, зокрема Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.