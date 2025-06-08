Ворог вкотре атакував "Шахедами" Україну: скільки ворожих цілей знищено

В ніч проти 8 червня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У Києві є жертви внаслідок російської атаки: який наразі стан постраждалих

Скільки дронів збито під час нічної атаки

У ніч проти 8 червня росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:

Курськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Ворог цієї ночі також атакував протикорабельною ракетою Онікс, яку запускав із Криму та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які запускав із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

В Повітряних силах повідомили, що основні напрямки повітряного удару ворожих сил – Харківщина та Донеччина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 22 ворожі повітряні цілі було збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В пресслужбі Повітряних сил повідомляють, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 5 локаціях.