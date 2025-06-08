Ворог вкотре атакував "Шахедами" Україну: скільки ворожих цілей знищено
- Уночі російська армія атакувала Україну 49 ударними дронами, а також атакувала протикорабельною ракетою Онікс та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
- Сили ППО знешкодили 40 БпЛА, про що повідомили в Повітряних силах.
В ніч проти 8 червня окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки дронів збито під час нічної атаки
У ніч проти 8 червня росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:
- Курськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ – Росія.
Ворог цієї ночі також атакував протикорабельною ракетою Онікс, яку запускав із Криму та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які запускав із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
В Повітряних силах повідомили, що основні напрямки повітряного удару ворожих сил – Харківщина та Донеччина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 22 ворожі повітряні цілі було збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
В пресслужбі Повітряних сил повідомляють, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора у 5 локаціях.