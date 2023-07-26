Ворог влучив у промислові об'єкти: окупанти атакували Харківщину "Шахедами"

Російські окупанти у ніч на 26 липня атакували Харківщину "Шахедами". Російські окупанти атакували Первомайську громаду.

Станом на 01:18 на Харківщині триває повітряна тривога. Інформація про атаку з'явилася о 01:15.

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Шановні первомайці! Наша громада підпала під атаку шахідами. Є влучання по промислових об'єктах. Внаслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятувальники,

– мовиться у повідомленні.

Інформації про загиблих або постраждалих, на щастя, немає.

Під російський обстріл потрапило румунське судно

Людей закликають не ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, не можна знімати фото або відео з місця "прильотів".

Росія 24 липня атакувала місто Рені. Під ворожий обстріл потрапив місцевий порт. Там окупанти знищили три склади з зерном. Згодом стало відомо, що під ворожий обстріл потрапило судно з Румунії. Інформацію підтвердили у МЗС країни. На щастя, постраждалих не було. Судно продовжило рух.