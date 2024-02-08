Ворог вночі атакував 17 "Шахедами": скільки дронів та де знищили наші військові

Росія вночі знову атакувала Україну "Шахедами". Окупанти запускали ворожі дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Наші військові збили більшість ворожих дронів. На жаль, є влучання в Миколаєві та пошкодження в Одесі.

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Що відомо про атаку дронами

Повітряні сили ЗСУ почали повідомляти про запуск ворожих дронів ще ввечері 7 лютого і небезпека була орієнтовно до 2:29 8 лютого.

У ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда, Крим,

– розповіли військові.

Вони збили у небі над Україною 11 дронів-камікадзе типу "Шахед". Українські бійці знищили дрони у межах:

Миколаївської,

Одеської,

Вінницької,

Дніпропетровської областей.



Як відпрацювали наші військові

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Росія знову атакувала Україну дронами