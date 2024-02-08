Ворог вночі атакував 17 "Шахедами": скільки дронів та де знищили наші військові
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія вночі знову атакувала Україну "Шахедами". Окупанти запускали ворожі дрони з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Наші військові збили більшість ворожих дронів. На жаль, є влучання в Миколаєві та пошкодження в Одесі.
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Що відомо про атаку дронами
Повітряні сили ЗСУ почали повідомляти про запуск ворожих дронів ще ввечері 7 лютого і небезпека була орієнтовно до 2:29 8 лютого.
У ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда, Крим,
– розповіли військові.
Вони збили у небі над Україною 11 дронів-камікадзе типу "Шахед". Українські бійці знищили дрони у межах:
- Миколаївської,
- Одеської,
- Вінницької,
- Дніпропетровської областей.
Як відпрацювали наші військові
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
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Росія знову атакувала Україну дронами
- Окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, випускаючи їх по наших областях ще орієнтовно з 20:15 7 лютого.
- Тоді ворожі дрони рухались у північно-західному та західному напрямку. Ворожі "Шахеди" маневрували та постійно змінювали курс руху.
- Врешті зброя окупантів вдарила по Миколаєву. На жаль, там є прильоти. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім фактично підтвердив удар по цивільній інфраструктурі, заявивши: "Чим заважав басейн терористам не зрозуміло". За його даними, люди цілі.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив прильоти та займання у приватному секторі. За його словами, влада тримає зв'язок із військовими та знає, де є прильоти. Наслідки пообіцяв повідомити вранці.
- Водночас глава Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Люди цілі, проте уламки дрона пошкодили недобудовану багатоповерхівку (вибили скло), будівлю навчального закладу (пробили дах, перекриття, вибили вікна).