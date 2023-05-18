Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет: скільки вдалося збити

Росія у ніч проти 18 травня завдала масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що ворог випустив 30 крилатих ракет по нашій державі. Дізнайтеся, скільки повітряних цілей вдалося збити.

Даними про роботу ППО поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зауважимо, що майже всі крилаті ракети, які цієї ночі запустив ворог, вдалося збити силам ППО.

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Скільки ракет збила ППО

Як зазначив головнокомандувач, з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня російські військові здійснили кілька хвиль ракетних ударів. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет як морського, так і повітряного та наземного базування.

Силами та засобами ППО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вдалося збити 29 крилатих ракет ворога. Це фантастичний показник.

Головнокомандувач зазначив, що з двох Ту-160 та восьми Ту-95МС росіяни випустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Крім того, ворог атакував Україну шістьма ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

Ще два "Іскандер-К" загарбники запустили з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.



Сили ППО збили 29 з 30 крилатих ракет / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Окрім того, вдалося збити два ударні БпЛА "Шахід" та ще два розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.​

Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов'язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей,

– наголошують у Повітряних силах.

Тож, закликають під час повітряної тривоги не нехтувати власною безпекою. Якщо лунають сирени, то найкраще, що ви можете зробити для себе, – перебратися до укриття.

Росія Під час телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що на Південному напрямку вдалося знищити 8 крилатих ракет. Мовиться про "Калібри" та "Іскандер-К". Власне, індекс "К" в останній свідчить про те, що це крилата ракета.

За його словами, пізніше ворог підняв у небо близько 10 повітряних суден Ту-95МС та Ту-160. З них якраз випускали решту крилатих ракет.

На жаль, результат протиповітряного бою, навіть коли він успішний, уламки завжди падають на землю і можуть бути і займання, і травмування, і, на жаль, є в Одеській області такі неприємні наслідки – життя людей втрачено,

– додав він.

Юрій Ігнат зазначив, що загадувати наперед, коли та якими можуть бути ракетні удари не варто. Натомість нам слід бути готовими до "неприємних сюрпризів" ворога. Крім того, посилювати українську ППО, отримуючи системи від міжнародних партнерів.

Особливість цієї атаки – те, що не було цього разу застосування балістичних ракет. Балістики, яка була попереднього разу. Ви бачили, що були аеробалістичні ракети та ракети, які летять по балістичній траєкторії. Цього разу ворог обмежився лише крилатими,

– зазначив він.

Наголошуємо також, що ні в якому разі не можна знімати та викладати в мережу роботу ППО. Пам'ятайте, що відповідний контент допомагає ворогові та дозволяє йому оперативно корегувати атаку. Ви повинні усвідомити, що на вашій совісті може бути чиєсь життя, яке забрали російські військові.