Ворог вночі випустив по Україні 37 "Шахедів": скільки вдалося збити

В ніч на 8 березня російські війська випустили по Україні 37 ударних безпілотників типу "Шахед". Силам оборони вдалося збити майже всі.

Окупанти випускали "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 ударних БпЛА було знищено.

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Як відпрацювала ППО

Окупаційні війська в ніч на 8 березня випустили по території України 37 ударних безпілотників типу "Шахед". Також російські війська застосували для атаки півдня та сходу України одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

У Повітряних силах розповіли, що район пусків безпілотників – Балаклава, Крим.



Інфографіка збитих "Шахедів" / фото Повітряних сил

До відбиття нічної атаки ударних БпЛА були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 33 "Шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Що відомо про нічну атаку "Шахедів"