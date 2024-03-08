Ворог вночі випустив по Україні 37 "Шахедів": скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили
В ніч на 8 березня російські війська випустили по Україні 37 ударних безпілотників типу "Шахед". Силам оборони вдалося збити майже всі.
Окупанти випускали "Шахеди" з території тимчасово окупованого Криму. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 ударних БпЛА було знищено.
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Як відпрацювала ППО
Окупаційні війська в ніч на 8 березня випустили по території України 37 ударних безпілотників типу "Шахед". Також російські війська застосували для атаки півдня та сходу України одну зенітну керовану ракету С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
У Повітряних силах розповіли, що район пусків безпілотників – Балаклава, Крим.
Інфографіка збитих "Шахедів" / фото Повітряних сил
До відбиття нічної атаки ударних БпЛА були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи знищено 33 "Шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
Що відомо про нічну атаку "Шахедів"
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що атаку на Одещину відбивали протягом трьох годин. По 2 "Шахеди" вдалося знищити на Херсонщині та Миколаївщині, 8 – на Кіровоградщині та 18 – Одещина. Втім, не обійшлося без влучань, у Білгород-Дністровському районі пошкоджено об'єкт інфраструктури, але люди постраждали.
- Також відомо, що російська армія вночі 8 березня обстріляла місто Чугуїв у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень двоє цивільних.