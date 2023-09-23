Ворог вночі запустив по Одещині "Онікси": дві ракети влучили у рекреаційну зону
Російські загарбники вночі проти 23 вересня атакували Одеську область ракетами типу "Онікс". На жаль, є два влучання.
Начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, яка там ситуація. До речі, про пуски ракет Повітряні сили ЗСУ попереджали орієнтовно о 00:42 23 вересня, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаки по Одеській області
Ніч (проти 23 вересня – 24 Канал) минула, на жаль, не спокійно, досить тривожно. Ворог продовжує тероризувати південний напрямок. Зокрема, Одещина зазнала ракетного удару – ворог знову застосовував "Онікси",
– розповіла Гуменюк.
Посадовиця зазначила, що мовиться про надзвукові ракети, які росіяни випускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму.
Капітан 1 рангу розповіла, що дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. Та ця територія відкрита, тож критичних руйнувань та постраждалих немає.
Гуменюк пояснила, до яких дій вдається ворог
"З усім тим ворог дуже активно взявся атакувати з повітря – і це стала практика для них, коли вони не мають успіху на полі бою, а потерпають досить серйозно, в тому числі – й іміджево, у своїх планах, розподілах і глибокому тилу. Вони намагаються тероризувати мирне населення прифронтових територій", – пояснила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.
За її словами, наразі дуже потужна активність ворожої авіації – вони посилили застосування КАБів – вже понад 20 випустили по правобережній Херсонщині.
Це очевидний спосіб тиснути на людей і застосовувати тактику випаленої землі, коли знищується абсолютно все. Що таке керована авіаційна бомба 500-кілограмового еквівалента тротилу, коли вона летить на маленьке компактне село. Це страждає житловий сектор, страждає сільськогосподарська інфраструктура, соціальна інфраструктура та мирні мешканці,
– пояснила Наталія Гуменюк.
Вона додала, що взимку Росія не відмовиться від своїх планів – вона буде тиснути, атакувати. Адже росіяни мають перевагу в повітрі, мають запас ракет і намагаються його поновлювати.
Що відомо про нічну атаку Росії по Україні
- Повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях оголосили орієнтовно о 00:42 23 вересня. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили людей, що група російських ракет рухалась у напрямку Одеської області. Далі на Одещині пролунали вибухи.
- Вже вдосвіта 23 вересня російські загарбники застосували дрони-камікадзе типу "Шахід". Небезпека була для Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської, Миколаївської, Херсонської областей.
- Вже орієнтовно о 3:37 23 вересня вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі. Згодом о 4:40 були повторні вибухи в Дніпрі. Писали про роботу ППО.