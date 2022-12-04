"Нема чого лізти на чужу землю": Гайдай заявив про шалені втрати ворога за 2 дні

Ситуація на Донбасі все ще залишається складною. Ворог продовжує намагатися наступати на окремих напрямках, навіть попри те, що зазнає колосальних втрат.

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, лише за 2 дні втрати ворога на Донбасі становили понад 200 осіб.

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Так, у період з 28 по 30 листопада 2022 року близько 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Нема чого лізти на чужу землю. Одне зараз окупантам допомагає – на вулиці тепер природний рефрижератор. Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо,

– підкреслив Гайдай.

У ЗСУ розповіли, які війська росіяни кидають на Донбас

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на початку повномасштабного вторгнення Росія відправляла в Україну більш професійний склад свого війська. Втім, зараз через масові втрати країна-агресорка відправляє будь-кого. Війська спецпризначенців з різних систем, які були добре підготовлені, Росія вимушена заміняти зеками.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські воїни відправили на концерт Кобзона вже близько 90 600 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили чимало одиниць ворожої техніки.

Станом на 3 грудня українські воїни знищили:

танків – 2 917 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 одиниць;

засобів ППО – 210 одиниць;

літаків – 280 одиниць;

гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;

крилатих ракет – 531 одиниця;

кораблів / катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;

спеціальної техніки – 163 одиниці.

Зі зброєю в окупантів теж не все так добре. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія вже використовує стратегічний запас.