Завдяки мужності воїнів ЗСУ російські окупанти зазнали значних втрат та були змушені відмовитися від активного наступу на всю Україну. Тепер ворог зосередить свої сили на окремих напрямках, щоб досягнути бодай якогось результату.

Українські захисники ліквідували тисячі російських окупантів та зробили втілення усіх його планів неможливим. Втім, припиняти війну та тікати з України ворог не збирається.

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Подальші плани ворога

Як розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, ворог втратив наступальний потенціал. Зараз окупанти займаються поповненням особового складу, перекиданням та перегрупуванням сил.

Ворог намагатиметься продовжити наступ у зоні ООС, на місто Маріуполь та в районі Харківщини. На решті ділянках фронту – ворог зупинений або відійшов, підсумував Арестович.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 4 квітня