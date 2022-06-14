Ворог вже понад 2 місяці не залітає на контрольовану Україною територію, – Повітряні сили

Російські загарбники бояться залишити весь свій повітряний флот в Україні. Саме тому вже приблизно 2 місяці не залітають на нашу територію

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу для Media Center Ukraine, передає 24 канал.

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За його словами, ситуація зараз така, що противник застосовує свою авіацію дистанційно.

Противник вже приблизно 2 місяці не залітають на нашу територію України, яку контролюють ЗСУ. Це великий показник. Натомість на тимчасово окупованій території противник таки залітає, застосовуючи вертольоти, ударну авіацію,

– повідомив Ігнат.

Україна була готова до вторгнення Росії

Він наголосив, що 8 років Україна готувалася до ймовірного нападу Росії на Україну.

"Ми прораховували ризики та розуміли плани загарбників. Всі сподівалися, що вдасться уникнути конфлікту. Але він стався і Повітряні сили були до цього готові. За лічені хвилини після нападу ухвалили рішення про виведення з-під удару основної частини авіації, особовий склад. Загалом вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Саме цього прагнула Росія, адже знищені Повітряні сили України означали б повний контроль країни-агресорки над небом.

Втрати ворога в Україні

Зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України 10 червня ліквідували 500-у повітряну ціль. Нею став черговий безпілотник російських окупантів "Орлан-10".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашим бійцям вдалося знищити 213 літаків. Крім того, росіяни недорахувалися:

179 гелікоптерів;

588 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет.

Крім того, Збройні Сили України з 24 лютого вже знищили близько 32 500 російських військових. Лише за минулу добу нашим захисникам вдалось ліквідувати ще 200 російських окупантів. У пресслужбі Генштабу ЗСУ зазначили, що найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку.

Українські військові знищують російську техніку

Українські захисники й захисниці дають відсіч ворогу на всіх напрямках вторгнення Росії. Так, харківські бійці Нацгвардії завдяки дронам знищили живу силу ворога, а також боєкомплект артилерійських снарядів.

Також українські військові ССО знищили три "Гради" російських окупантів, якими загарбники обстрілювали Сєвєродонецьк. Ще один російський "Град" було пошкоджено.

Львівські десантники на Східному операційному напрямку знищили ворожу техніку. 80 окрема десантно-штурмова бригада ліквідувала 2 бойові машини піхоти та сховище з боєприпасами окупантів, після чого атака ворога зупинилася.

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