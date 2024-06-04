Ворог запустив БпЛА невстановленого типу: де їх фіксують

Росіяни вкотре запустили дрони по Україні увечері 3 червня. Та цього разу є особливість: Повітряні сили поки не встановили тип БпЛА.

Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.

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Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня