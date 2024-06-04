Ворог запустив БпЛА невстановленого типу: де їх фіксують

4 червня 2024, 00:00
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Росіяни вкотре запустили дрони по Україні увечері 3 червня. Та цього разу є особливість: Повітряні сили поки не встановили тип БпЛА.

Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.

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Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня

23:58, 03 червня

БпЛА продовжують рух:

  • на межі Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київщину;
  • на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
     
23:32, 03 червня

Де зараз тривога

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська області.
23:16, 03 червня

Монітори попередили про дрон над Ніжином.

22:55, 03 червня

Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС.

22:50, 03 червня

Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди".

22:42, 03 червня

Де зараз тривога через дрони

22:23, 03 червня

Дрони продовжують рух:

  • із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на межі Сумської/Чернігівської областей.
22:00, 03 червня

Рух БпЛА невстановленого типу:

  • група через Харківщину в напрямку Полтавської області;
  • ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
21:42, 03 червня

Висока активність розвідувальних БпЛА на Сході!
– попередили в ПС.

Автор: Ірина Чеботнікова