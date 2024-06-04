Ворог запустив БпЛА невстановленого типу: де їх фіксують
Росіяни вкотре запустили дрони по Україні увечері 3 червня. Та цього разу є особливість: Повітряні сили поки не встановили тип БпЛА.
Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.
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Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня
БпЛА продовжують рух: Монітори попередили про дрон над Ніжином. Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС. Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди". Дрони продовжують рух: Рух БпЛА невстановленого типу: Висока активність розвідувальних БпЛА на Сході!
Де зараз тривога
– попередили в ПС.
БпЛА продовжують рух:
Монітори попередили про дрон над Ніжином.
Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС.
Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди".
Дрони продовжують рух:
Рух БпЛА невстановленого типу:
Висока активність розвідувальних БпЛА на Сході!