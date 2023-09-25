Ворог запустив групу "Шахедів": дрони вже на українській території

Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Відомо, що окупанти запустили групу "Шахедів". Іранські "мопеди" вже залетіли на територію нашої країни.

У Повітряних силах підтвердили, що росіяни запустили відразу з кількох напрямків дрони-камікадзе. Відомо, що "Шахеди" рухаються на Україну як з Півночі, так і з Півдня.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Власне, о 22:27 Повітряні сили зазначили, що група російських безпілотників на межі Сумської, а також Чернігівської областей. Вони рухаються на південний захід.

А вже о 22:30 Повітряні сили написали, що існує загроза застосування дронів-камікадзе у Запорізькій області. Через імовірну загрозу ударів, повітряну тривогу оголосили у низці областей.

Де лунає повітряна тривога:

Чернігівська;

Сумська;

Донецька;

Запорізька.

У Повітряних силах близько 21:10 попередили, що зафіксований пуск кількох груп "Шахедів" з Чауди, що в Криму. Зазначили, що орієнтовний час входження дронів-камікадзе у підконтрольний Україні повітряний простір – близько 22:00.

У моніторингових каналах зазначають, що мала група "Шахедів" літає у північних областях. Що стосується груп, запущених з Чауди, то вони ще летять у морі курсом на Одеську область. Прогнозований час входження на територію Миколаївської, Одеської або Херсонської областей – 23:45 – 00:30, але можуть бути і раніше.

Повітряні сили ЗСУ, станом на 22:55, попередили про загрозу атаки "Шахедами" для мешканців Миколаївської, Херсонської, а також Дніпропетровської областей.

Наголошуємо, що атаки "Шахедами" надзвичайно небезпечні. Причому загрозу несуть не лише самі дрони-камікадзе, а й їхні збиті уламки. Тож, ні в якому разі не перебувайте біля вікон, якщо у вашу область залетіли безпілотники. Пам'ятайте про особисту безпеку. Найкраще, що ви можете зробити, бути в цей час в укритті.

Додамо, що впродовж ночі на 25 вересня росіяни здійснили масовану атаку Одещини. Ворог випустив "Калібри", "Онікси" та "Шахеди". Повітряним силам вдалося збити 12 крилатих ракет "Калібр", 2 "Онікси", а також 19 дронів-камікадзе.