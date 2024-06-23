Ворог запустив "Калібри": атакують Київську область
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Уночі 23 червня з південного напрямку в українське небо залетіла щонайменше одна крилата ракета типу "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили.
У низці областей одразу ж почали оголошувати повітряні тривоги. Якщо ваш регіон "червоний" на мапі – подбайте про безпеку!
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Тривога та пуск "Калібрів" 23 червня: що відомо
Станом на зараз ракет не видно, пишуть монітори. Триває дорозвідка. Повітряна тривога також триває. Крилата ракета у південній частині Хмельниччини, курс західний! – ПС. Монітори пишуть – Київ відбився, але є ще ракета на Захід. Крилата ракета в Київській області, на Васильків! – ПС. Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова. Крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, рухаються у напрямку Житомирщини, пишуть Повітряні сили. Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву. Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! – мовитсья у повідомленні Повітряних сил.
Перед тим у столиці чули вибухи – вочевидь, це робота ППО.
Монітори пишуть, на Київщині та Житомирщині працювали сили ППО, місцеві жителі могли чути вибухи.
З огляду на вчорашню, 22 червня, атаку, їхня ціль може бути знову десь у західних областях України.
Станом на зараз ракет не видно, пишуть монітори. Триває дорозвідка. Повітряна тривога також триває.
Крилата ракета у південній частині Хмельниччини, курс західний! – ПС.
Монітори пишуть – Київ відбився, але є ще ракета на Захід.
Крилата ракета в Київській області, на Васильків! – ПС.
Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова.
Крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, рухаються у напрямку Житомирщини, пишуть Повітряні сили.
Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву.
Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! – мовитсья у повідомленні Повітряних сил.