Ворог запустив "Калібри": атакують Київську область

23 червня 2024, 04:50
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Уночі 23 червня з південного напрямку в українське небо залетіла щонайменше одна крилата ракета типу "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили.

У низці областей одразу ж почали оголошувати повітряні тривоги. Якщо ваш регіон "червоний" на мапі – подбайте про безпеку!

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Тривога та пуск "Калібрів" 23 червня: що відомо

05:29, 23 червня

Станом на зараз ракет не видно, пишуть монітори. Триває дорозвідка. Повітряна тривога також триває. 

05:23, 23 червня

Крилата ракета у південній частині Хмельниччини, курс західний! – ПС.

05:21, 23 червня

Монітори пишуть – Київ відбився, але є ще ракета на Захід.

Перед тим у столиці чули вибухи – вочевидь, це робота ППО.

05:16, 23 червня

Крилата ракета в Київській області, на Васильків! – ПС.

05:13, 23 червня

Крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова.

Монітори пишуть, на Київщині та Житомирщині працювали сили ППО, місцеві жителі могли чути вибухи.

05:06, 23 червня

Крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, рухаються у напрямку Житомирщини, пишуть Повітряні сили.

З огляду на вчорашню, 22 червня, атаку, їхня ціль може бути знову десь у західних областях України. 

04:56, 23 червня

Крилаті ракети у північно-західній частині Кіровоградщини заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву.

04:46, 23 червня

Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області! – мовитсья у повідомленні Повітряних сил.

Автор: Олесь Друкач