Ворог запустив "Калібри": атакують Київську область

Уночі 23 червня з південного напрямку в українське небо залетіла щонайменше одна крилата ракета типу "Калібр". Про це повідомили Повітряні сили.

У низці областей одразу ж почали оголошувати повітряні тривоги. Якщо ваш регіон "червоний" на мапі – подбайте про безпеку!

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Тривога та пуск "Калібрів" 23 червня: що відомо