Ворог запустив "Кинджали": на Прикарпатті знову вибухи

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Ворог запустив "Кинджали".

Зранку 133 грудня Росія здійснила пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Росія запустила "Кинджал"

Повітряні сили спочатку поінформували про Кинджал курсом на Житомир. Згодом з'явились повідомлення про загрозу для інших областей. Зокрема, на Заході.

Наразі відомо про "Кинджал" на Івано-Франківщині, який продовжує рух на Закарпаття. Моніторингові канали пишуть, що у повітрі зафіксовано 3 винищувачі – перехоплювачі МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Можливі повторні пуски. На Прикарпатті пролунали вибухи після чергових пусків ракет. Очільниця області Світлана Онищук повідомила, що ворог продовжує атакувати область.

Під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористайсь правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія масовано атакує Україну. Зокрема, були пуски із стратегічної авіації та "Калібри".