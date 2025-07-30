Росіяни у ніч на 30 липня запустили по українських містах 78 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити більшість цілей противника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли наслідки, і розповіли про особливість нічної атаки.

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Як відпрацювала ППО 30 липня?

Для атаки росіяни використали 78 дронів-камікадзе типу "Шахед" та дронів-імітаторів різних типів з кількох напрямків – Орел, Курськ, а також з селища Гвардійське тимчасово окупованого Криму.

За даними Повітряних сил, особливістю цієї атаки стало застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку. Є влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, і падіння уламків на 2 локаціях.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

Зокрема, Росія атакувала Дніпропетровську область, постраждали Павлоград, Синельківщина, і Нікопольщина; знищено транспортне підприємство, залізничний вокзал і загинули близько 20 голів худоби.