Ворог запустив по Україні 119 цілей: скільки з них збила ППО

Російська армія запустила по Україні вночі 21 жовтня 119 повітряних цілей. По більшості з них відпрацювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Водночас бойова робота по "Шахедах" вранці 21 жовтня ще тривала.

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Скільки цілей ворога збила ППО вночі

У Повітряних силах розповіли, що із 20:00 20 жовтня противник атакує Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами невстановленого типу.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях,

– зазначили військові.



ППО вночі збила 59 ворожих "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Крім того, 45 російських безпілотників – локаційно втрачено. До 10 ворожих БпЛА ще перебувають у повітряному просторі України. За даними Повітряних сил, є декілька влучань безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

Військові наголосили, що бойова робота ще триває. А інформація про кількість знищених цілей ще буде оновлюватися.