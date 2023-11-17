Ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу: у місті лунали вибухи

Під вечір в низці областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракету в напрямку Кривого Рогу.

Ввечері 17 листопада у низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпропетровській області лунали вибухи.

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ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі

В Україні можуть зробити маркування тривог за рівнем небезпеки

Повітряні сили оголосили про відбій небезпеки.Журналісти "Суспільне" з посиланням на місцевих повідомили, що у передмісті Кривого Рогу пролунали звуки вибухів.Моніторингові канали заявили, що ракета припинила існування в межах Дніпропетровської області. Однак вони попередили, що ракетна небезпека залишається до відбою.Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Кривого Рогу. Моніторингові канали повідомили, що попередньо це була ракета Х-59.У Дніпропетровській та Запорізькій області теж оголосили ракетну небезпеку.Повітряні сили оголосили тривогу у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Останніми днями тривоги, які оголошують через зліт МіГ-31, тривають по кілька годин, що сповільнює українську економіку. Тому Володимир Зеленський доручив розв'язати цю проблему Міноборони, Генштабу та Кабміну.

Раніше Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави. Однак наразі тривають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки: помаранчевий, жовтий та червоний.

Він також нагадав, що зараз про повітряні загрози оперативно повідомляє телеграм-канал Повітряних сил.